Фонд гарантирования продлил сроки ликвидации "ожившего" банка

27 февраля Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО "Коммерческий банк "Союз" на один год с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года включительно.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, на этот же срок продлены полномочия ликвидатора АО "КБ "Союз", ведущему специалисту по вопросам ликвидации банков отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Виталию Паламарчуку.

Напомним, 19 февраля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы Нацбанка и оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении деятельности банка "Союз".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В марте 2016 года правление Нацбанка приняло постановление "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз".

Акционер банка Сергей Дядечко в мае 2016 года обратился в суд с иском к Нацбанку и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц о начале процедуры ликвидации банка.

Кроме этого, истец просил суд обязать Национальный банк совершить действия по восстановлению функционирования банка.

"Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца. Не согласившись с указанными судебными решениями, Национальный банк Украины в октябре 2016 года обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, которая 15 января 2020 года была частично удовлетворена, а именно: отменено решение судов предыдущих инстанций, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — сообщили в НБУ.