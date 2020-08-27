Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банк "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка неплатежеспособного банка "Аркада", согласно определенной законодательством процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Указано, что на основании решения правления Национального банка от 25 августа, которое отнесло "Аркаду" к категории неплатежеспособных, исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о вводе временной администрации в банк.

В связи с этим фонд предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

- ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

- отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

- создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

- продажу неплатежеспособного банка инвестору.

Как отмечается, конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

При этом уточняется, что банки и предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка, должны подать в фонд необходимые документы, чтобы быть допущенными к участию в открытом конкурсе. А общие данные они смогут найти на официальном сайте банка "Аркада".

В ФГВФЛ доложили, что сумма денег, которая может быть возмещена физическим лицам, по состоянию на 25 августа составляет 285,9 млн грн.

Также сообщается о возможности самостоятельного выбора участником открытого конкурса имущества (активов), которое может быть передано принимающему или переходному банку в соответствии с условиями открытого конкурса.

Напомним, НБУ отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных 25 августа. Решение было принято в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального уровня и с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов финучреждения.