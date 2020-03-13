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Банки 60 минут назад

Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка

Каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность, как произведения искусства и актива

Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка
Фото: УНИАН

16 марта 2020 года состоится аукцион по продаже основных средств, находящихся на балансе АО "Родовид Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь идет о сорока трех иконах, которые украшали стены главного офиса банка в течение многих лет и были частью коллекции финучреждения.

Продажа осуществляется через английский аукцион в системе ProZorro.Продажи. Каждая икона продается отдельным лотом.

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В ФГВФЛ отмечают, что отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность.

Каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность, как произведения искусства и актива.

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Больше информации о предстоящих торгах и возможности ознакомиться с активами можно узнать на сайте Фонда гарантирования по ссылке на сайте ProZorro.Продажи и информационном портале Фонда гарантирования torgi.fg.gov.ua.

Напомним, 25 февраля 2016 года Нацбанк по согласованию с Министерством финансов принял постановление №107 о признании неплатежеспособным Родовид Банка и передаче данного банка в Фонд гарантирования вкладов.

Как сообщалось, Родовид Банк пострадал от финансового кризиса 2008 года, утратив ликвидность и способность обслуживать клиентов. В марте 2009 года в банк была введена временная администрация.

В том же году правительство приняло решение о рекапитализации данного финучреждения государством путем увеличения его капитала на 8,4 млрд грн. Еще 3,95 млрд грн банк получил от государства в 2011 году.

В результате рекапитализации доля государства в уставном капитале Родовид Банка составила 99,9%.

Общие расходы государства на рекапитализацию Родовид Банка составили 12,35 млрд грн. За счет этих средств были обеспечены расчеты по вкладам физлиц почти на 10 млрд грн.

В середине сентября 2011 года Кабинет министров и Национальный банк решили создать санационный банк на базе Родовид Банка, однако этот проект так и не был реализован.

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