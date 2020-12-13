Фондовый рынок: китайский онлайн-брокер за год увеличил клиентскую базу в 10 раз

В 2020 году китайский онлайн-брокер Webull в 10 раз увеличил базу пользователей одноименного приложения для торговли акциями на бирже без комиссии.

Как сообщает Bloomberg, количество трейдеров на платформе перевалило за 2 млн.

При этом, Webull все еще значительно отстает от своего главного конкурента — американской компании Robinhood, однако последняя уже медленно наращивает базу: с 10 млн пользователей в начале 2020 года до 13 млн в июне (более свежие данные о числе трейдеров в своем приложении Robinhood пока не раскрывала).

Лидером в секторе онлайн-брокеров является американский сервис Charles Schwab с 29 млн аккаунтов на октябрь 2020 года.

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Webull была основана в 2016 года Ван Аньцюанем, который до этого работал в финансовых подразделениях китайских гигантов Alibaba и Xiaomi.

В то же время, деятельность компании нацелена на США, где Webull хранит данные пользователей и управляет офисом по соседству с небоскребом Дональда Трампа на Уолл-стрит.

Деятельность онлайн-брокера регулируется теми же органами, которым подчиняются все американские брокеры. По словам гендиректора Webull Энтони Денье, компания добровольно обратилась за проверкой в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который в условиях напряженных отношений между США и Китаем уже запретил экспансию некоторых китайских компаний в США для обеспечения национальной безопасности.

Как информирует агентство, CFIUS собрал информацию о Webull, однако проверку решил не проводить.

Напомним, 8 декабря 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила акции известных американских IT-компаний к обращению на украинском рынке.