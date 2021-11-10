Экономика 40 минут назад

ФРТУ отстаивает прозрачную конкуренцию в рамках соглашения о совместном авиапространстве

Украина должна имплементировать более полусотни регламентов и директив ЕС

Фото: Укринформ Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Комитет по работе с работодателями в сфере авиационного транспорта Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) подготовил ряд предложений по имплементации соглашения о Совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом и после обсуждения с украинскими авиакомпаниями передаст их Кабинету Министров.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 9 ноября.

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Работодатели намерены обратить внимание правительства, Министерства инфраструктуры и Государственной службы авиационной безопасности, прежде всего, на те положения соглашения, которые могут создавать угрозы для конкурентоспособности отечественных авиакомпаний и авиапроизводителей в средне- и долгосрочной перспективе, а также на вопросы, связанные с развитием инфраструктуры аэропортов.

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"Поскольку это соглашение создает дополнительные вопросы для авиакомпаний, мы подготовим обращение к Кабинету Министров, Госавиаслужбе, Мининфраструктуре для того, чтобы вместе их решить. Иначе наши компании не смогут конкурировать с иностранными и исчезнут через 5-7 лет", — подчеркнул председатель комитета по работе с работодателями в сфере авиационного транспорта ФРТУ Валерий Полищук.

В свою очередь председатель Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш отметил, что к подготовке обращений Федерация привлечет украинские авиакомпании и украинских авиапроизводителей, которые предметно укажут на потенциальные угрозы. Также предусмотрено провести экспертные обсуждения с представителями Мининфраструктуры.

Кроме того, министерству предлагают согласовать перечень законодательных актов в авиационной отрасли, которые следует привести в соответствие с нормами ЕС, подготовить план-график имплементации соответствующих норм, проанализировать и усовершенствовать законодательные механизмы передачи аэропортов в концессию. По мнению Федерации, к разработке этих документов должны быть привлечены эксперты отраслевых организаций работодателей.

В контексте подписания соглашения о Совместном авиапространстве с ЕС важно решить вопрос о механизме начисления аэропортовых сборов и ускорить его воплощение в Украине. По мнению работодателей, это позволит обеспечить приемлемые уровни сборов не только для авиакомпаний, но и для аэропортов, которые в настоящее время не располагают достаточными средствами для развития инфраструктуры, что, в свою очередь, будет способствовать развитию государственно-частного партнерства в авиационной сфере.

"Мы обращаемся к Мининфраструктуре с предложением проанализировать методологию начисления аэропортовых сборов в странах ЕС", — подытожил руководитель комитета ФРТУ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол Словении (страна, председательствующая в этом полугодии в Совете ЕС) Томаж Менцин 12 октября 2021 года подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом о Совместном авиационном пространстве. 

Соглашение предусматривает, что Украина имплементирует в национальное законодательство положения 54 регламентов и 6 директив ЕС, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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