Газ для бытовых потребителей не подорожает, — Шмыгаль

В Европе рекордно выросла цена природного газа, однако цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся — годовой тариф будет действовать минимум до мая 2022 года.

Об этом во время своей пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и будет предлагаться следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компаний цена также зафиксирована в районе 8 грн для бытовых потребителей", — отметил он.

Премьер добавил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает $700 за тысячу кубометров.

"Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, по данным биржи ICE Futures, цены на природный газ в Европе превысили отметку $800 долларов за тысячу кубометров.

Так, утром 14 сентября на бирже ICE Futures цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF достигла отметки 65,5 евро за МВт-ч, что соответствует цене в 793,9 доллара за тысячу кубов. Позже котировки просели до 64,9 евро за МВт-ч, или 786,7 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 12:00 котировки составляют 66,155 евро за МВт-ч, или 801,9 доллара за тысячу кубических метров.