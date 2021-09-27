ГБР обыскало ФГИ: расследует подготовку к продаже по дешевке "Черкассыоблэнерго"

Государственное бюро расследований проверяет причастность должностных лиц Фонда государственного имущества к незаконной приватизации объекта критической инфраструктуры страны в Черкасской области и провело соответствующие обыски в фонде. Об этом говорится в сообщении ГБР.

"Пакет акций государственного предприятия запланировано продать на аукционе по значительно более низкой цене, чем его рыночная стоимость, — примерно 6 млрд грн. Из-за такой приватизации государство также ежегодно недополучало бы по меньшей мере 180 млн грн гарантированной прибыли", — считают в бюро.

Как подчеркивают в ГБР, чиновники ФГИ, несмотря на предостережения от правоохранительных и государственных органов власти, продолжали подготовку к приватизации стратегического предприятия.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность представителей фонда. Досудебное расследование продолжается", — указано в сообщении.

Как уточняет со ссылкой на информированный источник агентство "Интерфакс-Украина", речь в нем идет о ПАО "Черкассыоблэнерго".

Напомним, что 28 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Им, в частности, предусмотрено исключение из перечня объектов большой и малой приватизации государственной собственности пакетов акций всех операторов систем распределения электроэнергии с последующим определением органом управления такими пакетами акций Министерства энергетики.

ФГИ управляет 46% акций "Черкассыоблэнерго", еще 25% находятся в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"). По данным на сайте компании, "Черкассыоблэнерго" обслуживает 631,5 тысячи потребителей, в том числе 616,2 тысячи бытовых.

Компания эксплуатирует 39 трансформаторных подстанций напряжением 110 и 154 кВ, 137 подстанций напряжением 35 кВ и 9 тысяч подстанций и распределительных пунктов низкого напряжения. Общая протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-154 кВ составляет 29,4 тысячи км, кабельных линий напряжением 0,4-110 кВ — 2,1 тысячи км.

В "Черкассыоблэнерго" работает более 3,6 тысячи человек. По итогам 2020 года компания увеличила чистую прибыль на 15% по сравнению с 2019 годом, до 12,5 млн грн, а чистый доход — на 33%, до 1,7 млрд грн.