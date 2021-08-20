СНБО решил вернуть "Черкассыгаз" в госсобственность

Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть АО "Черкассыгаз". Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Рассматривали вопрос возвращения в госсобственность предприятия "Черскассыгаз", был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", — сказал Данилов.

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По его словам, на заседании СНБО было дано поручение Кабмину вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ, ГБР, Офису генерального прокурора и Антикоррупционного бюро проверить обстоятельства потери государственного контрольного пакета акций в уставном капитале "Черкассыгаз" в месячный срок а также наказать виновных.

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По информации СМИ, в декабре 2012 года стало известно о том, что пакет НАК "Нафтогаз Украины" сократился с 51% до 9,97%, хотя в Фонде госимущества сообщили что приватизация предприятия не проводилась. При этом в число акционеров предприятия вошла компания "Ласфано Украина", которая 20,52% акций, а также компания Perritt Select Investments (Британские Виргинские острова), которая сконцетнрировала 22,56% акций.

Эти компании СМИ связывали с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным соответсвенно.По данным системы раскрытия данных НКЦБФР по состоянию на 2 квартал 2021 года обе вышеуказанные компании все еще являются крупнейшими акционерами предприятия. Также 15,8% акций принадлежит "Межрегиональной торговой компании", которую также связывают с Фирташем.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

В свою очередь адвокаты Фирташа заявили, что он категорически отрицает обвинения и считает их неверными.