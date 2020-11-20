ГБР опровергает вызовы на допросы лидеров Майдана

Государственное бюро расследований заявляет о недостоверности информации о вызове на допросы людей, бывших лидерами массовых протестов в Киеве зимой 2013/2014 годов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Бюро подтверждает, что расследует уголовное производство по статье 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Его открыл Офис генерального прокурора во исполнение решения суда и передал расследование в ГБР.

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"Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства", — говорится в сообщении.

ГБР заявляет, что отменило допросы в связи с эпидемией Covid-19, о чем вызывавшимся сообщили заблаговременно.

"Информация о политических мотивах вызовов участников Революции достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности. Подтверждением манипуляций о приурочивании указанных вызовов ко Дню достоинства и свободы является то, что допросы отменены еще две недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас", — отмечают в бюро.

Напомним, накануне главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила, что ГБР якобы вызывает на допросы лидеров Майдана, в частности повестки были разосланы Александру Турчинову, Андрею Парубию, Виталию Кличко, Сергею Пашинскому, Арсению Яценюку и Татьяне Черновол. При этом она выразила крайне резкое возмущение тем, что это якобы сделано в канун годовщины начала протестов, которая в Украине теперь отмечается как День достоинства и свободы.