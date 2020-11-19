Политика 1 час назад

ГБР вызвало на допросы лидеров Майдана по делу о госперевороте — СМИ

Уголовное производство открыли по заявлению нардепа от ОПЗЖ Кузьмина

Фото: ГБР Фото: ГБР
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований вызывает на допросы людей, которые были лидерами массовых протестов в Киеве зимой 2013/2014 годов. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

По ее данным, речь идет об уголовном производстве №42020000000001885, открытом 1 октября по заявлению депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь", бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Кошкиной, следствие ведет Александр Ковальчук, а повестки разосланы Александру Турчинову, Андрею Парубию, Виталию Кличко, Сергею Пашинскому, Арсению Яценюку и Татьяне Черновол.

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"Это — только часть фамилий. Думаю, их гораздо больше... P.S. Если что, копии повесток у меня есть", — написала она.

Напомним также, что ранее экс-нардеп и бывший соратник Порошенко Давид Жвания заявлял, что тот в составе преступной группировки захватил власть в 2014 году ради личного обогащения и попытается сделать это снова.

Стоит отметить при этом, что утром 19 ноября прошли обыски в музее Революции Достоинства: подозревают разворовывание денег на строительство соответствующего мемориального комплекса в центре Киева.

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