Политика и экономика 1 час назад

Гетманцев пообещал обязать таксистов устанавливать кассовые аппараты

Таким образом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хочет бороться с теневым рынком в этой сфере

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутаты из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о работе над законопроектом, который обяжет устанавливать кассовые аппараты в такси.

Об этом парламентарий заявил в интервью "Украинским Новостям".

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"Мы сейчас проводим рабочие группы по этому законопроекту. Депутат от "Слуги народа" Юлия Диденко занимается этим направлением. Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси. Нам в обоих случаях важно, чтобы, с одной стороны, регистрация таксиста и учет его деятельности были простыми (например, через портал "Дія"), но при этом все осуществлялось "в белую", — подчеркнул нардеп.

Гетманцев поддержал саму идею фискального контроля над такси и заявил, что таким образом в комитете хотят вывести этот рынок из тени.

Напомним, 17 ноября 2020 года ВР провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента. Еще одну массовую акцию протеста под стенами парламента предприниматели устроили 1 декабря. Они также прошлись по центральным улицам Киева.

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В этот же день Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.

При этом в августе 2021 года группа народных депутатов предложила вообще отменить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для некоторых физлиц-предпринимателей. Нардепы сослались на тот факт, что детенизации от перевода на РРО не произошло, а только увеличилось количество проверок.

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