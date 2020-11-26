Финансы 40 минут назад

Гетманцева заподозрили в лоббизме интересов "скрутчиков" НДС — СМИ

Ранее глава финансового комитета поддерживал законопроект №3656, но сейчас коренным образом изменил мнение

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев мог кардинально изменить позицию относительно законопроекта №3656 в интересах "скрутчиков" НДС. Об этом говорится в материале на сайте "24 канала".

Напомним, законопроект №3656 предлагает снизить НДС для аграриев с 20% до 14%. Цель, которую декларируют его авторы — стимуляция и детенизация производства, а также борьба с так называемыми налоговыми "скрутками", из-за которых госбюджет ежегодно недополучает порядка 60 млрд грн. Законопроект инициирован нардепами из разных фракций и групп, поддержан аграрными ассоциациями, Минфином и налоговой. Совсем недавно документ поддерживал и сам Даниил Гетманцев.

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Как отмечает "24 канал", в июле, рассмотрев законопроект, налоговый комитет рекомендовал Раде принять его за основу. Гетманцев проголосовал в первом чтении "за". Однако уже 17 ноября, когда комитет рассматривал этот же законопроект перед вторым чтением, Гетманцев выступил категорически против.

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"Показательно его позиция оказалась созвучна позиции скандальных нардепов Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Дубинского. На заседании комитета они активнее других настаивали на том, чтобы Рада не голосовала за 3656", — говорится в материале.

По версии издания, лоббисты, действующие в интересах "скрутчиков" могли повлиять на позицию Гетманцева

"Принятие законопроекта в первом чтении стало неприятным сюрпризом для групп влияния, работающих с обналичкой НДС. Вопреки попыткам лоббистов среди депутатов, документ набрал необходимое число голосов. Опасаясь, что сверхприбыльный бизнес вот-вот закроется, "скрутчики" могли заключить сделку с Гетманцевым. По крайней мере другого объяснения столь резкой смене позиции главы налогового комитета нет", — говорится в материале.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла законопроект №3656 в первом чтении.

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