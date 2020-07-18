Глава Минздрава инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА

Министерство здравоохранения Украины инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Причина — неудовлетворительная ситуация в медицинской сфере в области, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook по результатам брифинга министра Максима Степанова.

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Указано, что соответствующее решение было принято после отчета рабочей группы министерства, которая была с проверкой во Львовской области в начале июля.

При этом на брифинге Степанов рассказывал об этом, отвечая на вопрос об увольнении руководителя местного департамента здравоохранения. По его словам, после визита во Львовскую область он дал месяц на устранение проблемных вопросов.

"Многое просто не было исправлено, не обратили даже внимания на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей руководством Львовской ОГА", — добавил глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на 17 июля Львовская область не отвечала критериям для ослабления карантина.

Тем не менее, в течение недели в регионе постепенно снимаются ограничения, в частности, во Львове уже открыли детсады, музеи и кинотеатры.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 субботы, 18 июля, в Украине было 58 тысяч 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1477 летальных, 30 тысяч 525 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 847 новых случаев коронавируса, 756 человек выздоровели, а 21 — умер.