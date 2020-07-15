Глава МВФ призывает Зеленского сохранить независимость НБУ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость Национального банка Украины (НБУ), передает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, в ходе переговоров обсуждалось продолжение активного сотрудничества между Украиной и МВФ.

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"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", — заявила Георгиева после переговоров с Зеленским.

Глава МВФ отметила, что политика Нацбанка заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины.

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики — это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", — заявила директор-распорядитель МВФ.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с бизнесменами Черновецкой области заявил, что из-за курса гривни, установившегося в стране в последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Напомним, что ранее Валерия Гонтарева в интервью изданию The Central Banker заявила: МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Национального банка Украины.

Без серьезного давления со стороны МВФ Зеленский, по мнению Гонтаревой, скорее всего, назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.