Экономика 1 час назад

Глава НБУ: украинцы "проедают" свои сбережения

По мнению Кирилла Шевченко, сейчас уже наблюдаются некоторые признаки оживления потребления

Кирилл Шевченко. Фото: Facebook/Kiril Shevchenko Кирилл Шевченко. Фото: Facebook/Kiril Shevchenko
Кирилл Шевченко. Фото: Facebook/Kiril Shevchenko

Начиная с 2019 года в Украине наблюдается отрицательный показатель накоплений населения.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

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По его словам, ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс.

"Если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот "проедают" старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд", — отметил Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что главная задача Нацбанка — если будет влияние на инфляцию, сглаживать его монетарными методами.

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При этом, он указал, что сейчас уже наблюдаются некоторые признаки оживления потребления.

"К примеру возобновился рост регистраций новых авто, растет количество регистраций ФЛП (физлица-предприниматели — Delo.ua), остановился рост числа безработных. Это первые позитивные сигналы. Мы сейчас еще смотрим на исследования, которые касаются соотношения запрошенных рабочих мест работодателями и предложения на рынке труда. Оно пока еще не выровнялось до докарантинного уровня, но, я думаю, что это следующий этап", — пояснил Шевченко.

Глава Нацбанка добавил, что большее опасение несет вторая волна COVID-19.

"Будет ли вторая волна, какая? Вот это то, что больше всего может влиять на наши прогнозы", — сказал глава НБУ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться.

Перед этим о восстановлении украинской экономики заявили в Национальном банке Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.

По мнению аналитиков МВФ, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.

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