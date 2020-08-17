Глава НБУ: украинцы "проедают" свои сбережения

Начиная с 2019 года в Украине наблюдается отрицательный показатель накоплений населения.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

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По его словам, ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс.

"Если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот "проедают" старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд", — отметил Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что главная задача Нацбанка — если будет влияние на инфляцию, сглаживать его монетарными методами.

При этом, он указал, что сейчас уже наблюдаются некоторые признаки оживления потребления.

"К примеру возобновился рост регистраций новых авто, растет количество регистраций ФЛП (физлица-предприниматели — Delo.ua), остановился рост числа безработных. Это первые позитивные сигналы. Мы сейчас еще смотрим на исследования, которые касаются соотношения запрошенных рабочих мест работодателями и предложения на рынке труда. Оно пока еще не выровнялось до докарантинного уровня, но, я думаю, что это следующий этап", — пояснил Шевченко.

Глава Нацбанка добавил, что большее опасение несет вторая волна COVID-19.

"Будет ли вторая волна, какая? Вот это то, что больше всего может влиять на наши прогнозы", — сказал глава НБУ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться.

Перед этим о восстановлении украинской экономики заявили в Национальном банке Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.

По мнению аналитиков МВФ, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.