Политика 20 минут назад

Главный санврач Ляшко рассказал о том, будет ли он бороться за пост мэра Киева

Главный санврач Виктор Ляшко считался одним из потенциальных кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа"

Главный санврач Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктора Ляшко Главный санврач Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктора Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не будет принимать участие в выборах мэра Киева. По его словам, в сложившихся обстоятельствах и в ожидании второй волны эпидемии COVID-19 его работа будет более эффективной на нынешнем посту. 

Об этом Ляшко рассказал в интервью UA: Українське радіо.

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"Я не иду в мэры Киева, поскольку сегодня эпидситуация с коронавирусной болезнью такова, что мы понимаем, что осень будет "жаркой" с точки зрения ее сдерживания. Поэтому нужно использовать тот опыт, который мы получили начиная с февраля, с эвакуации наших граждан из Уханя, с марта, когда у нас регистрировались первые случаи. Сегодня этот опыт, я считаю, является неоценимым, и его можно использовать полноценно именно на посту главного санитарного врача", — сказал Ляшко.

По его прогнозам, в октябре и ноябре 2020 года эпидемиологическая ситуация в стране станет еще более сложной из-за сезонного гриппа.

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Отметим, что ранее главный санврач считался одним из вероятных кандидатов на пост городского главы Киева от партии "Слуга народа". Сам Ляшко заявлял, что готов покинуть нынешний пост и участвовать в выборах при поддержке президента Владимира Зеленского и других членов украинского политикума.

Согласно результатам социологического исследования Центра Разумкова, готовность проголосовать за Ляшко на выборах мэра Киева выразили 6,3% избирателей. 

Впрочем, в праймериз "Слуги народа" главный санврач не участвовал, а в качестве "своего" кандидата политсила выбрала народного депутата Ирину Верещук.

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