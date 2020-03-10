Главный санврач рассказал, сколько Украина получит тестов на коронавирус в ближайшее время

В ближайшее время Украина получит получит 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Также в конце этой недели или в начале следующей в стране поступит около тысячи быстрых тестов, каждый из которых стоит 360 грн.

Об этом на брифинге 10 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине исследовали 40 образцов от людей, у которых было подозрение на опасную инфекцию, однако зарегистрирован всего один заболевший. Сейчас, по словам Ляшко, в лабораториях исследуют еще четыре образца, результаты которых станут известны к вечеру 10 или утру 11 марта. Чиновник добавил, что сегодня уже нет такой локализации, как в предыдущие недели, и подозрение на заражение коронавирусной инфекцией появляются в Одессе, в Днепропетровске, в Кропивницйком.

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"Быстрые тест-системы, которые должны были приехать 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это из-зае перебоев с поставками. Наши тест-системы используются в вирусологической лаборатории и там нужны другие условия для исследования. Но, несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидаются поступление дополнительно 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. После "растаможки" их запустят в работу", — сказал он.

Напомним, что в связи с первым официально зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине власть и представители бизнеса уже начали предпринимать меры, чтобы предотвратить распространения вируса. Например, 4 марта в медиа-холдинге UMH group было введено распоряжение, согласно которому всем сотрудникам не рекомендуется покидать территорию Украины, а те, кто все же совершили заграничную поездку, согласно распоряжению главы Наблюдательного совета компании Ильи Саввина, обязаны уйти в отпуск за свой счет на 14 дней, в ходе которого должны находиться дома и не появляться в офисе.