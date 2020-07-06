Общество 10 минут назад

Главврач "Феофании" закупает оборудование для больницы по завышенным ценам — журналист

Больница покупала в том числе и гольф-кары

Клиника "Феофания". Фото: Facebook-страница медучреждения Клиника "Феофания". Фото: Facebook-страница медучреждения
Клиника "Феофания". Фото: Facebook-страница медучреждения

Главврача клинической больницы "Феофания" Главного управления делами Игоря Семенива обвинили в причастности к коррупционным схемам. В частности — махинациях с государственными тендерами.

Об этом в материале "О чем молчит главврач "Феофании" Игорь Семенив?" сообщает Руслан Якушев.

Кратко и по делу в Telegram

Напоминая, что ежегодно "Феофания" получает из госбюджета более 400 млн гривен, автор материала заявляет, что расходует бюджетные деньги клиника нецелесообразно.

"Больница купила телевизор за 153 тыс. гривен — хотя его стоимость в магазине составляет 120 тысяч. А еще — 4 гольф-кара за 1,5 млн гривен (как ж без них людей-то лечить?). Ну и мелочью всякой затарилась — типа умывальниками почти по 18 тысяч, креслами за 55 тысяч и пр.", — перечисляет Якушев.

Также он утверждает, что приобретенная "Феофанией" в начале июня система для ПЦР в реальном времени, обошлась клинике дороже рыночной цены.

За систему для ПЦР в реальном времени CFX96 Dx "Феофания" заплатила компании "АЛТ Украина ЛТД" 1,02 млн гривен, Якушев указывает, что "эта же компания на своем сайте продает эту систему за 900 тыс. гривен" — "Т.е., "Феофания" переплатила 120 тыс. государственных гривен".

При этом он утверждает, что даже эта цена — завышена, поскольку "если провести поверхностный анализ предложений, обнаружим, что рынковая цена такого оборудования — от 700 тыс. гривен".

"Т.е., на самом деле Семенив переплатил 320 тыс. гривен. Доложил бы еще почти столько же — и было б 2 системы, а не одна. Но к чему мелочится, когда получаешь госденег больше, чем вся Ивано-Франковская область тратит на медзакупки?", — подчеркивает автор материала.

Также в статье высказывается предположение, что в схемах с закупками могуть быть замешаны вр. и. о руководителя Главного управления делами Игорь Лысый и его зам — Дмитрий Слободянюк, "также руководящего профильным Управлением здравоохранения и санаторно-курортных учреждений ГУД".

Читайте также:
Госуправление делами просит у Шмыгаля для VIP-больниц более 23 млн грн

"Может ли вр.и.о руководителя ГУД Игорь Лысый быть не в курсе того, какие дела проворачивают Семенив с Перепадей (если даже не быть в доле) (Ольга Перепадя, руководитель Центра превентивной медицины ГУД) — пусть даже он и работает в Управлении лишь полгода? Может ли он не знать, что "Феофания" (читай — Семенив) обеспечивают Перепади и ее семье элитное жилье, шикарный отдых и вообще богатую жизнь? Вряд ли", — подытоживает Якушев.

Напомним, клиника "Феофания" еще с советских времен предназначалась для лечения политической элиты. И эта традиция сохраняется до сих пор. В частности, там проходила лечение от коронавируса супруга президента Елена Зеленская.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Во Львове впервые провели трансплантацию сердца и почек (ВИДЕО)
Во Львове впервые провели трансплантацию сердца и почек (ВИДЕО)
В НАПК начали следить за образом жизни украинских чиновников
В НАПК начали следить за образом жизни украинских чиновников
Медицинский онлайн-хаб Doc.ua внедрил мобильное приложение для пациентов
Медицинский онлайн-хаб Doc.ua внедрил мобильное приложение для пациентов
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следователи ГБР вручили Пашинскому обвинительный акт

  3. В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В Украине за сутки коронавирусом заболели 543 человека — Минздрав

  5. ОПЗ возвращает сотрудников благодаря загрузке давальческим сырьем

Загрузка...