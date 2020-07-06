Главврач "Феофании" закупает оборудование для больницы по завышенным ценам — журналист

Главврача клинической больницы "Феофания" Главного управления делами Игоря Семенива обвинили в причастности к коррупционным схемам. В частности — махинациях с государственными тендерами.

Об этом в материале "О чем молчит главврач "Феофании" Игорь Семенив?" сообщает Руслан Якушев.

Напоминая, что ежегодно "Феофания" получает из госбюджета более 400 млн гривен, автор материала заявляет, что расходует бюджетные деньги клиника нецелесообразно.

"Больница купила телевизор за 153 тыс. гривен — хотя его стоимость в магазине составляет 120 тысяч. А еще — 4 гольф-кара за 1,5 млн гривен (как ж без них людей-то лечить?). Ну и мелочью всякой затарилась — типа умывальниками почти по 18 тысяч, креслами за 55 тысяч и пр.", — перечисляет Якушев.

Также он утверждает, что приобретенная "Феофанией" в начале июня система для ПЦР в реальном времени, обошлась клинике дороже рыночной цены.

За систему для ПЦР в реальном времени CFX96 Dx "Феофания" заплатила компании "АЛТ Украина ЛТД" 1,02 млн гривен, Якушев указывает, что "эта же компания на своем сайте продает эту систему за 900 тыс. гривен" — "Т.е., "Феофания" переплатила 120 тыс. государственных гривен".

При этом он утверждает, что даже эта цена — завышена, поскольку "если провести поверхностный анализ предложений, обнаружим, что рынковая цена такого оборудования — от 700 тыс. гривен".

"Т.е., на самом деле Семенив переплатил 320 тыс. гривен. Доложил бы еще почти столько же — и было б 2 системы, а не одна. Но к чему мелочится, когда получаешь госденег больше, чем вся Ивано-Франковская область тратит на медзакупки?", — подчеркивает автор материала.

Также в статье высказывается предположение, что в схемах с закупками могуть быть замешаны вр. и. о руководителя Главного управления делами Игорь Лысый и его зам — Дмитрий Слободянюк, "также руководящего профильным Управлением здравоохранения и санаторно-курортных учреждений ГУД".

"Может ли вр.и.о руководителя ГУД Игорь Лысый быть не в курсе того, какие дела проворачивают Семенив с Перепадей (если даже не быть в доле) (Ольга Перепадя, руководитель Центра превентивной медицины ГУД) — пусть даже он и работает в Управлении лишь полгода? Может ли он не знать, что "Феофания" (читай — Семенив) обеспечивают Перепади и ее семье элитное жилье, шикарный отдых и вообще богатую жизнь? Вряд ли", — подытоживает Якушев.

Напомним, клиника "Феофания" еще с советских времен предназначалась для лечения политической элиты. И эта традиция сохраняется до сих пор. В частности, там проходила лечение от коронавируса супруга президента Елена Зеленская.