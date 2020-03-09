Госстат подсчитал, насколько украинцы "разбогатели" за четверть века

За 24 года средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза: с 73 грн в 1995 году до 10 тысяч 497 грн в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза — с 69 долларов в 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

Напомним, заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 15,1%.

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В то же время, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018 года) — возросла на 16%, составив 12 тысяч 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 тысячи 173 грн).

При этом, в четвертом квартале 2019 года украинцы за час работы в среднем зарабатывали 75 грн 36 копеек.

Вместе с тем, за прошлый год наблюдалась динамика роста заработных плат для людей, которые работают в рисковых условиях — в частности, заработок водителей вырос на 25%, а оклад строителей стабильно остается самым высоким среди все специальностей, связанных с опасностью.