Политика и экономика 20 минут назад

Госстат рассказал, на что украинцы тратят деньги: в топе еда, коммуналка и алкоголь

На образование украинские семьи тратят чуть больше 1,1%, а на отдых и культуру — 3,4%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинские семьи за второй квартал 2021 года потратили 873,5 млрд грн. Из них 60% — на еду, коммунальные услуги, алкоголь и табак.

Об этом свидетельствуют данные исследования конечных потребительских расходов домохозяйств по целям во втором квартале текущего года, которое проводила Государственная служба статистики Украины.

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Сумма в 873,5 млрд грн на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом больше всего расходов приходится на продукты питания и безалкогольные напитки — 41,4% расходов. Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составляют 13,7%. На алкоголь, табак и наркотики идет 7,8% расходов.

На транспорт украинцы тратят 9,3%, на здоровье — 6,1%, одежду и обувь — 4,2%; на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 3,8%, на отдых и культуру — 3,4%, на связь — 2,7%, на рестораны и гостиницы — 2,6%, на образование — 1,1%, на различные товары и услуги — 3,9%.

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Напомним, по данным Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года увеличился на 5,7% в годовом измерении.

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