Реальный ВВП Украины увеличился на 5,7% во втором квартале 2021 года

Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года увеличился на 5,7% в годовом измерении.

При этом на показатель повлиял эффект низкой базы сравнения, сообщила Государственная служба статистики.

Так, во втором квартале против первого квартала, с учетом сезонного фактора, ВВП уменьшился на 0,7%.

Известно, что в 2020 году во втором квартале ВВП Украины сократился на 11,2% в период наиболее жестких карантинных ограничений.

В свою очередь номинальный ВВП во втором квартале 2021 года составил 1,17 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека — 28,19 тысячи грн (+6,4% в годовом измерении).

По данным Госстата, больше всего среди отраслей возросло Временное размещение и организация питания (+35%) и Финансовая и страховая деятельность (+17,8%).

В то же время сократились заметнее всего объемы производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-10,6%) и государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании (-4,7%).

Напомним, по расчетам Министерства экономики ВВП Украины за 7 месяцев 2021 года увеличился на 2,1% против падения на 6,1% в 2020 году.

По предварительной оценке Госстата, реальный ВВП Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала 2020 года.

Ранее Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку еще на процентных 0,5 пункта, до 8,5% годовых.