Минэкономики до 2025 года хочет уменьшить теневую экономику на 5%: что будут делать

Министерство экономики планирует к 2025 году уменьшить долю теневой экономики до 25% ВВП с 30%, которые зафиксированы сегодня. Об этом заявил первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко во время заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики, сообщает пресс служба ведомства.

По его словам, вскоре разработают трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики к такому показателю.

Во время первого заседания группы участники рассмотрели три вопроса: оценку тенденций теневой экономики в Украине, роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины и противодействие тенизации табачной отрасли Украины.

В секторальном разрезе группа зафиксировала, что финансовый сектор на 37% находится "в тени". Помочь с уменьшением доли могут дополнительные требования регулирования работы страховых компаний, усиление финансового мониторинга, говорят в группе.

По тенизации табачной отрасли принято решение усилить контроль за деятельностью компаний, осуществляющих операции с подакцизными товарами. Также решили активизировать меры по выявлению фактов незаконного изготовления, реализации табачных изделий, наладить обмен информацией в рамках международного сотрудничества.

"Сегодня по результатам работы будут сформированы протокольные решения по всем вопросам, в течение следующих нескольких недель проработаем их и определим ответственных исполнителей, сроки выполнения и ключевые показатели эффективности (КРІ)", — резюмировал Любченко.

Напомним, что в сентябре первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, которого СМИ подозревали в причастности к уклонению сотен предприятий Украины от уплаты налогов на общую сумму свыше $1 млрд, готовился "осчастливить" предпринимателей новыми инициативами.





