Почему попытки антитабачного лобби "продавить" свои законопроекты терпят фиаско

Любое ограничение легального бизнеса, как и любое другое ограничение, требует экономического, социального и научного обоснования, не вызывающего сомнений. Если такого обоснования нет или оно сомнительно, то инициаторы новых ограничений терпят фиаско. Именно так сегодня и происходит в Украине со всеми инициативами против табака. Но почему?

С подписанием Рамочной Конвенции Всемирной организации охраны здоровья по борьбе против табака и Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательство всячески ограничивать распространение табака целым набором методов — от запрета рекламы до жесткого контроля над незаконным оборотом сигарет.

Благодаря этому документу на законодательном уровне был введен полный запрет на рекламу табачных изделий и спонсорства со стороны табачных компаний. А затем был принят закон, запрещающий курение в общественных местах, в частности, в заведениях общепита.

Наконец, был принят план повышения акцизов на 20% ежегодно до 2025 года, чтобы за счет роста налогов довести стоимость сигарет до европейского — высокого — уровня.

Но на этом история не закончилась. Антитабачные активисты и общественные организации Украины, в частности, общественная организация "Життя", взяли на вооружение Конвенцию и Соглашение (включая профильные Директивы Евросоюза), и предложили запретить табак и его курение полностью и немедленно.

В течение нескольких лет активисты лоббировали несколько проектов законов, в частности, о запрете видимой выкладки сигарет на витринах торговых точек и другие. Ни один из этих законов не был принят парламентом, поскольку экономических обоснований этому не было (кроме того, что пострадают тысячи мелких торговцев), а выгоды в сфере охраны здоровья были очень сомнительные.

В этом году "Життя" и новые депутаты нового парламента предприняли очередную попытку ввести новые ограничения для табачной отрасли Украины. Так, активисты этой организации совместно с народным депутатом Ладой Булах и другими внесли в Верховную Раду проект закона №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Этим проектом закона предлагалось много ограничений для табачной отрасли, но одним из самых удивительных было предложение повысить возраст, начиная с которого гражданин может купить сигареты, — с 18 до 21 года. Чем она удивительна? С юридической точки зрения эта норма вступает в противоречие с другими законами, которые наделяют 18-летнего гражданина всеми правами, в частности, покупать любую легальную продукцию, в том числе, подакцизную (включая алкоголь). И, конечно же, ни в одном международном документе такого требования не существует. Однако, активисты не предложили внести соответствующие правки в другие законы, в том числе в Конституцию. Очевидно потому, что это — длинный путь. Но не пройдя его, добиться результата будет невозможно, и провал проекта закона в первом чтении это доказал.

Также в проекте закона №2813 был предусмотрен запрет на производство пачек сигарет с округлыми и скошенными краями, чтобы они не были привлекательны. Однако внешний вид упаковки, ее дизайн играет одну из последних ролей при принятии человеком решения начать курить, о чем гласит не одно исследование.

Стоит напомнить, что подобные запреты есть лишь в некоторых странах ЕС, во многие другие украинские табачные компании экспортируют свою продукцию — пачки с округлыми краями. Объем украинского экспорта достигает 500 млн долларов в год. Это достаточно большая сумма, чтобы просто так от нее отказаться. Но компенсаторов активисты не предлагают. И, что самое интересное, такого запрета в директивах ЕС и Конвенции тоже нет. Поэтому неудивительно, что и этот проект закона провалился в первом же чтении, не набрав нужного количества голосов.

На сайте Верховной Рады очень ярко показана судьба проекта №2813 и его нескольких альтернативных версий. Обратите внимание, что здесь зафиксировано, как вносится один клон проекта за другим и за каждым из них следует Постановление Рады о его отклонении, то есть о снятии с рассмотрения профильным комитетом и парламентом вообще.

Спустя несколько дней после прогнозированного провала и появления Постановления об отклонении законопроекта №2813 на заседании профильного Комитета Верховной Рады Булах сообщила, что сама отзывает свой проект и будет готовить новый. С тех пор от нее ничего не было слышно. Как вдруг организация "Життя" сообщила, что готовит проект №2813-Д.

Невидимый закон

О содержании нового проекта закона мы не знаем ничего, потому что он еще не зарегистрирован в Верховной Раде. Но сами активисты сообщают, что в этом документе снова есть запрет на продажу сигарет не достигшим 21 года и норма о том, что медицинское предупреждение на каждой пачке сигарет должно занимать не менее 65% их площади. Иными словами, лоббисты пытаются добиться нового результата, повторяя одни и те же действия.

Проекту 2913-Д было посвящено заседание Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, куда пригласили и некоторые общественные организации. Проблема была в том, что текста проекта закона нет, так что члены и гости Комитета обсуждали не сам документ, а его несуществующий прототип.

По данным Delo.ua, у отклоненного проекта №2813 есть не одна, а целых три новых альтернативных версии — это вдобавок к пяти отклоненным ранее, то есть итого — 8 проектов об одном и том же с небольшими отличиями.

Одна из новых трех версий предполагает стандартизацию упаковок сигарет всех марок. То есть, по замыслу авторов этого проекта, все пачки всех брендов должны быть одинаковыми, неотличимыми друг от друга.

Тут снова необходимо напомнить, что попытка запретить бренды также уже проваливалась раньше. Никто так и не дал парламенту научного обоснования, зачем это делать и что это даст. Но для многих было очевидно, что запрет на самоидентификацию бренда ведет к нарушению норм честной конкурентности, поскольку брендирование — это основа торговли. Тем более, что мировой опыт запрета брендов также ограничивается странами, которые можно сосчитать по пальцам одной руки.

И, как несложно догадаться, ни в Конвенции, ни в Соглашении в об ассоциации, ни в Директивах ЕС запрета на бренды тоже нет и любой желающий может в этом убедиться лично.

Например, в Конвенции сказано, что страны обязаны регулировать табачную продукцию так, чтобы "упаковка и маркировка табачных изделий не стимулировали продажу табачного изделия любым путем, который является ложным". Логотип и название бренда сигарет по определению не есть ложь. Приведем в пример, скажем, стиральную машину "Индезит" — в чем ложность этого слова и/или его начертания (дизайна)? Или если девушку зовут Лада, то, глядя на нее, сложно себя обмануть тем, что на самом деле она — автомобиль российского производства.

Как ранее заявляли в Ассоциации городов Украины, эти и другие ограничения не решат проблему здоровья, но нанесут экономике существенный ущерб. Ввведение одинаковых пачек автоматически приведет к тенезации табачного рынка, поскольку в Украине растет производство контрафакта, то есть подделок.

Так, по данным компании Kantar, в первой половине 2020 года уровень контрафакта достиг 1,2% от всей табачной продукции, что является наибольшим показателем за последние 6 лет, и он продолжает расти.

По оценкам экспертов, сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году составила более 4 млрд гривен, так как более 2,6 млрд штук сигарет распространяется на черном рынке. В течение первой половины 2020 года 43% всей нелегально ввозимой табачной продукции поступило из других стран, а доля поддельных акцизных марок резко выросла до 23%.

Теневые производители в случае запрета на бренды получают фору, поскольку они производят и будут производить брендированные пачки. То есть произойдет очередной переток денег потребителей от легальных производителей в пользу нелегальных. Соответственно, бюджеты всех уровней начнут терять еще большие деньги. И это — только часть того, к чему могут привести необоснованные и, часто, некомпетентные действия антитабачных активистов.