Государственный бюджет Украины в октябре выполнили на 110% — премьер

В октябре 2020 года государственный бюджет Украины был выполнен на 110%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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"Благодаря борьбе со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. Всего за 10 месяцев 2020 года бюджет выполнен на 99%", — написал он в соцсети.

Глава правительства также рассказал, что в ближайшее время Кабинет министров сконцентрирует внимание на "полноценной европейской реформе таможни".

"Новое руководство Государственной таможенной службы должно в корне изменить ситуацию и внедрить те важные евроинтеграционные решения", — резюмировал Шмыгаль.

Известно, что доходы государственного бюджета в октябре составили 77,2 млрд грн, что на 8,5% больше, чем в 2019 году.

В то же время объем возмещения НДС в октябре уменьшился на 10,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что на счетах местных бюджетов Украины будет аккумулировано более чем 500 млрд грн.