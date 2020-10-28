В Кабмине обещают аккумулировать на счетах местных бюджетов более 500 млрд грн

На счетах местных бюджетов Украины будет аккумулировано более чем 500 млрд грн.

Также в распоряжение объединенных территориальных громад уже передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственной земли, заявил на очередном заседании правительства в среду, 28 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"На счетах местных бюджетов будет аккумулировано более чем 500 млрд грн, также в распоряжение громад уже передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственной земли. Отремонтировать дорогу, реконструировать парк, сделать фасад школы или детсада — это уже не достижение, а обычное дело, учитывая, сколько ресурсов будет иметь местная власть", — сказал глава правительства.

По его мнению, местные выборы, которые прошли 25 октября, являются важным промежуточным этапом реформы децентрализации.

Отныне у представителей органов местного самоуправления будет гораздо больше ресурсов, заверил Шмыгаль.

"В Украине осталась такая практика, когда жители какого-нибудь города в ответ на просьбу решить проблему слышат лишь отговорки, что "нам не дают денег из центра". Это заблуждение, сейчас логика другая", — подчеркнул премьер.

Он отметил, что органы местного самоуправления отныне способны делать гораздо больше. А избранные мэры и депутаты взяли на себя ответственность за организацию эффективного жизненного пространства для людей.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" (№3614), который предусматривает, что громады переходят на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом.

"С 1 января 2021 года все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с Государственным бюджетом. Отныне никакого вмешательства районов в бюджеты громад не может быть. Многие громады будут формировать бюджет впервые, а часть будет переформатироваться через изменения в административно-территориальном устройстве", — сказал Шмыгаль.

По его словам, учитывая это, важно не затягивать рассмотрение госбюджета на 2021 год. Это напрямую будет влиять на продолжительность формирования местных бюджетов.

Новые районы, объединенные территориальные громады должны иметь время на принятие собственных бюджетов, отметил премьер.

"Поэтому прошу и призываю парламентариев как можно быстрее рассмотреть и принять бюджет на 2021 год", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства также обратился с просьбой "быть реалистичными в своих запросах и учитывать реалии времени".

Напомним, 25 октября жители страны выбирали мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов. Всего 25 октября должны быть избраны депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их главы в 1439 громадах.

Голосование на временно оккупированных территориях Украины и в 18 громадах Донецкой и Луганской областей в этот день не проводилось.