Государство контролирует ситуацию с ценами на продукты питания — Зеленский

Власти Украины контролируют ситуацию с ценами на продовольственные товары во время карантина по коронавирусу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 апреля, на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", — отметил он.

Указано, что на совещании также обсуждали вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.

Кроме того, Зеленский призвал Кабинет министров оперативно разрабатывать программы самым уязвимым словам населения в условиях ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Президент заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

Читайте также: АТБ с 1 апреля снижает торговую наценку на некоторые категории товаров

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

"Государство должно заниматься самыми бедными. Это наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", — подчеркнул Зеленский, обращаясь к чиновникам.

Напомним, продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.