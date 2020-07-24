Курс гривни отскочил после нескольких дней падения

Выход НБУ на межбанковский валютный рынок с предложением о продаже иностранной валюты на подходах к 28 грн/доллар стал определением для рынка верхний планки курса национальной валюты, которую видит для себя регулятор, и немного успокоил рынок.

Само падение курса гривни, которое наблюдалось в последние дни, в НБУ связывают с психологическими факторами, вызванными публичными заявлениями со стороны руководства страны о том, что национальная валюта должна быть слабее.

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"На мой взгляд, нет другого объяснения, что это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее. Хочу сказать, что фундаментальных причин нет, наоборот, благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов, импорт начал расти, хотя остается все еще низким", — прокомментировал ситуацию с падением курса гривни заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-конференции 23 июля.

В целом, такие публичные заявления обошлись в 350 млн долларов золотовалютных резервов, которые регулятору пришлось выбросить на рынок, чтобы остановить падение курса гривни.

По наблюдениям НБУ, в порыве паники иностранную валюту скупали все. "В последнее время мы наблюдали спрос на валюту из разных источников. То есть нельзя сказать, что кто-то один покупает валюту. Покупает валюту население и бизнес", — сообщил Сологуб.

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Помимо видимой позиции, которую НБУ занял относительно курса гривни, несмотря на то, что сам курс у нас "плавающий" на курс гривни сегодня имеют благоприятное влияние еще ряд факторов.

"Приостановка девальвации произошла на активном новостном фоне. Новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что не ожидает снижения учетной ставки до конца года (осталась на уровне 6% годовых — Delo.ua) . Регулятор прогнозирует рост международных резервов с 25,5 млрд долларов до около 30 млрд долларов к концу 2020 года и до 32-33 млрд долларов в последующие годы. Рынок воспринял такой шаг позитивно, на фоне растущих инфляционных и девальвационных ожиданий. Позитивным фактором для гривны стали новости о привлечении через еврооблигации 2 млрд. долларов с погашением в марте 2033 года с доходностью в размере 7,25% годовых. А также — ожидаемые поступления средств от Еврокомиссии объемом 1,2 млрд евро. Перспективы захода таких объемов сбили настрой покупателей. Продавцы и экспортеры, которые ранее придерживали валюту, более активно начали ее продавать", — отмечает в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, на фоне последних событий и накопленных отложенных продаж, гривня может еще несколько подрасти и в краткосрочном периоде будет стремиться к отметке 27,6-27,7 гривен за доллар.

Наблюдающийся сейчас откат курса, по словам Шевчишина, теперь, когда рынок уже знает, где верхняя граница, должен показать где будет нижняя граница коридора.

Пока что, по сравнению с четвергом, 23 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на пятницу, 24 июля, почти на 10 копеек — с 27,7798 грн/$ до 27,8779грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 24 июля:

✅ 1 доллар США — 27,8779 грн;

✅ 1 евро — 32,2366 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0473 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,4035 грн.

На межбанковском валютном рынке 24 июля доллар по сравнению с четвергом и в покупке, и в продаже подешевел на 3 копейки. 23 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,78/27,81 грн/доллар, а уже в пятницу, 24 июля, открылся в диапазоне 27,75/27,78 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке больше чем на 4 копейки, в продаже — больше чем на 5 копеек. 24 июля торги по евро стартовали в диапазоне 32,2288/32,2699 грн за евро. 23 июля закрылись на уровне — 32,1859/32,2178 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,72 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,80 грн/доллар. В четверг доллар покупали дороже на 28 копеек, продавали дороже на 25 копеек. Курс был 28,00/28,05 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 31,95/32,10 грн/евро. В четверг утром евро покупали дороже на 25 копеек, продавали дороже на 29 копеек. Курс был 32,20/32,39 грн/евро.