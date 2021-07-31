Іноземні інвестиції в економіку Черкащини у 2021 році зросли майже на 7% — Скічко

Іноземні інвестиції в економіку Черкаської області у 2021 році зросли майже на 7%". Про це під час Форуму "Україна 30. Децентралізація" заявив голова Черкаської облдержадміністрації (ОДА) Олександр Скічко.

За його словами, найближчим часом в області буде створено офіс з залучення інвестицій.

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На сьогодні в регіоні реалізується 53 інвестиційні проєкти на суму 6,7 млрд грн. Тільки за перший квартал 2021 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області зріс на 6,9%, було освоєно 1,42 млрд грн капітальних інвестицій, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, в області функціонує інвестиційний портал області Invest in Cherkasy Region. На сайті постійно оновлюється інтерактивна карта, яка містить інформацію про інвестиційні пропозиції громад області (грінфілди, браунфілди, проектні пропозиції).

Також розроблено інвестиційний паспорт області, інвестиційний буклет INVEST in Cherkasy Region, "Каталог Greenfields&Brownfields Черкаської області", який містить інформацію щодо інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок та виробничих приміщень територіальних громад.

Проте, на думку Олександра Скічка, цього замало.

"Інвестор став вибагливим. Він має гроші й хоче вкласти їх, щоби швидко отримати прибуток. Самостійно вишукувати проєктні можливості в малих громадах вони не будуть. А деякі громади вважають, що інвестор сам має шукати інвестможливості. Інвестор просто не доїзджає до регіонів", — зазначив Скічко.

Голова ОДА підкреслив, що регіональна влада має певну стратегію щодо зміни ситуації, перш за все в плані створення інфраструктури для супроводу інвестора. Так, як повідомив Скічко, в найближчих планах — створення в структурі Черкаської агенції регіонального розвитку Офісу залучення інвестицій, який займатиметься супроводом інвесторів та допомогою територіальним громадам в пошуку інвесторів.

"На сьогодні саме Черкаська агенція регіонального розвитку — це ще свого роду і проєктний офіс, який наразі допомагає ТГ області в підготовці заявок на отримання міжнародної фінансової допомоги. В цьому році Агенція також планує сконцентрувати свої зусилля на допомозі ТГ в отриманні кредитів від ЄБРР на комплексну термомодернізацію будівель в рамках реалізації проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" загальним обсягом 300 млн євро для України", — заявив Скічко.

Крім того, за інформацією очільника ОДА, вже розпочато серію навчань для працівників територіальних громад щодо залучення інвестицій та залучення міжнародної фінансової допомоги, які надалі будуть продовжуватися; розроблено методичні рекомендації "Стандарти залучення інвестицій та супроводу інвесторів" — новостворений офіс з залучення інвестицій буде впроваджувати їх у ТГ.

А у листопаді цього року відбудеться Черкаський міжнародний економічний форум (ЧМЕФ-2021).

Нагадаємо, 30 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічко на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Раніше Кабінет міністрів погодив призначення депутата Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Олександра Скічко головою Черкаської обласної адміністрації. Відповідний проєкт указу президента був схвалений на засіданні уряду 20 січня.