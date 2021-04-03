"Ипотека под 7%": за первый месяц банки выдали 59 доступных кредитов

За первый месяц действия государственной программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Фонда развития предпринимательства по состоянию на 2 апреля.

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Указано, что банки согласовали 28% заявок, при этом 6% (12 заявок) — отклонили, а по остальным — идет процесс обработки.

Известно, что заявки получали 7 банков — ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк и Кредобанк.

Больше всего заявок за месяц удовлетворил Банк Глобус — 22 кредита на 17,2 млн грн, далее следуют ПриватБанк (17 кредитов на 10,2 млн грн), Укргазбанк (7 заявок на 6,8 млн грн) и Кредобанк (9 заявок на 6,5 млн грн).

В целом банки получили заявок на 199 млн грн.

Причем больше всего заявок поступает на вторичный рынок недвижимости — 76,2%, на первичный — 23,8%.

Удовлетворяют заявки банки также преимущественно на вторичном рынке недвижимости — 61%, в то же время первичный рынок получает 38,9% удовлетворенных заявок.

Больше всего по областям получают кредитов в Киевской области и Киеве — 15 кредитов на 12 млн и 11 кредитов на 11 млн соответственно.

Замыкает ТОП-3 Харьковская область — 8 кредитов на 4,3 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на 22 марта 2021 года уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Напомним, 26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".