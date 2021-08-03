Из Blizzard на фоне скандалов о дискриминации ушел президент Джей Аллен Брэк

Президент крупной игровой компании Blizzard Джей Аллен Брэк на фоне масштабного скандала о дискриминациях и домогательствах среди его сотрудников подал в отставку.

Первым об отставке ветерана Blizzard сообщил обозреватель издания Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию компании. Вскоре на сайте Blizzard появился официальный пресс-релиз.

"Activision Blizzard только что сообщила сотрудникам, что президент Blizzard Джей Аллен Брэк покидает компанию. Эта новость появилась во время культурной расплаты в Blizzard из-за судебного процесса в Калифорнии две недели назад по обвинению в дискриминации в компании. Президент Activision Blizzard Даниэль Алегри в электронном письме сотрудникам сообщил, что Брейк "покидает компанию для поиска новых возможностей", — отметил Шрайер у себя Twitter.

Отметим, что Джей Аллен — один из ветеранов Blizzard, который проработал в компании 15 лет, при этом два года на позиции руководителя. Чем конкретно он планирует заняться в будущем, пока неизвестно. Заменять на посту Брэка Джен Онил (экс-лидер Vicarious Visions) и Майк Ибарра (бывший вице-президент Xbox).

"Я уверен, что Джен Онил и Майк Ибарра станут руководителями, которые помогут студии полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен. Я ожидаю, что они сделают это со страстью и энтузиазмом и что им можно доверить руководить с высочайшим уровнем честности и приверженности тем компонентам нашей культуры, которые делают Blizzard такой особенной", — заявил уже бывший президент Blizzard.

При этом Шрайер указал на один любопытный момент. По его словам, "должности имеют большое значение в корпоративном мире". Так, до 2018 года Майк Морхейм был генеральным директором, но когда на этом посту его заменил Брэк, то должность переименовали в "президент". Теперь же Онил и Ибарру будут называть "соруководителями".

"Ясный знак того, кто является фактическим руководителем — Бобби Котик (генеральный директор Activision Blizzard. — Delo.ua)", — отметил журналист.

Напомним, что эта замена кадров произошла на фоне масштабного скандала, из-за которого капитализация Activision Blizzard, одного из крупнейших игроков на рынке разработки игр, упала более чем на $4 млрд.

Дело в том, что департамент по защите трудовых прав Калифорнии подал иск против компании из-за дискриминации работников. В заявлении департамента говорится, что в Activision Blizzard процветает культура "Frat Boy" Culture" — это сленговое обозначение для мужчин, которые считают себя лучше остальных из-за принадлежности к закрытому сообществу вроде братства в колледже. По мнению властей, это привело к многолетней дискриминации женщин и домогательствам прямо на рабочем месте.

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Чиновники исследовали работу в Activision Blizzard больше двух лет и заметили, что в компании мало женщин на руководящих постах, увольняют их быстрее, а зарплата меньше, чем у мужчин на тех же позициях.

Однако возмутил общественность другой факт. По сведениям департамента, сотрудники мужского пола (в их числе было и высшее руководство) употребляли алкоголь прямо на рабочем месте, шутили о внешности женщин и изнасилованиях. Также издание Bloomberg описало случай с сотрудницей, которая совершила самоубийство непосредственно во время служебной командировки — в эту поездку ее начальник якобы взял целый набор секс-игрушек и лубрикантов.