Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха с целью защиты животных

Власти Израиля запретили продажу изделий из меха, чтобы защитить животных.

Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль, сообщает The Jerusalem Post.

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Указано, что запрет начнет действовать в декабре 2021 года.

В то же время сохранится разрешение использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.

Как отмечается, зоозащитники добивались запрета на продажу меха в Израиле с 2009 года.

Теперь же Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха в масштабах всего государства. В 2019 году на региональном уровне подобный запрет первым ввел американский штат Калифорния.

Известно, что в последние годы десятки крупных производителей одежды — как люксовых, так и в масс-маркете — добровольно объявляют об отказе от использования меха.

Ранее Киевсовет принял ограничения по видео- и фотоуслугам с использованием животных в Киеве. Также будет усилен контроль Национальной полиции в сфере защиты животных для предотвращения жестокого обращения с ними.