Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха с целью защиты животных

Власти Израиля запретили продажу изделий из меха, чтобы защитить животных.
Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль, сообщает The Jerusalem Post.
Указано, что запрет начнет действовать в декабре 2021 года.
В то же время сохранится разрешение использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.
Как отмечается, зоозащитники добивались запрета на продажу меха в Израиле с 2009 года.
Теперь же Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха в масштабах всего государства. В 2019 году на региональном уровне подобный запрет первым ввел американский штат Калифорния.
Известно, что в последние годы десятки крупных производителей одежды — как люксовых, так и в масс-маркете — добровольно объявляют об отказе от использования меха.
Ранее Киевсовет принял ограничения по видео- и фотоуслугам с использованием животных в Киеве. Также будет усилен контроль Национальной полиции в сфере защиты животных для предотвращения жестокого обращения с ними.