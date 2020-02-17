"Я буду и дальше так делать" — глава фракции "Слуга народа" прямо под Радой нарушил ПДД

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия нарушил Правила дорожного движения прямо под зданием парламента: депутат перебежал дорогу на красный сигнал светофора, а на замечание активистов заявил, что и дальше будет так поступать. Видеозапись инцидента опубликовал проект "ЗупиниЛося".

Отмечается, что Арахамия перебежал дорогу, при этом еще и разговаривая по телефону. Когда ему сделали замечание, он ответил, что он очень спешит, а потому рискует ради дела собственной жизнью и добавил, что делает так уже не в первый раз.

"Да, на красный свет. Я извиняюсь, но надо просто очень бежать. Я ж свою жизнь ставлю под угрозу, свою, личную, видели?" — ответил Арахамия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На вопрос активистов, как же отреагируют избиратели на такое поведение народного депутата, Арахамия ответил, что люди негативно оценят этот его поступок, однако вместе с этим же он пообещал и дальше так поступать, если он будет спешить.

"Скажут (избиратели — Delo.ua), что я плохой человек в этом вопросе. Но я буду стараться откорректировать свое поведение своими действиями по другим вопросам. Ну а что делать? Вы ж видите... Я вот сейчас еще побегу. Если я буду действительно спешить, я буду все равно это делать. Я вам всем говорю — к сожалению, мы были так воспитаны в советское время. Вы видели в Германии? 12 часов ночи, красный свет, никого нет — все стоят. Когда видишь, что кто-то идет на красный, то понимаешь, что это — человек из СНГ", — сказал Арахамия.

На реплику о том, так может начнем поступать так, как в Германии, лидер монобольшинства в Раде ответил: "Давайте! А вы никогда не переходили на красный? Вот когда я с детьми, честно, то никогда этого не делаю, потому что нельзя им показывать плохой пример. Но когда детей нет, то иногда".

Напомним, ранее Давид Арахамия попал в другой скандал: на одном из ток-шоу он предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса. После этого новый глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предложение возобновить поставки воды в аннексированный Крым взамен на вывод российских войск из Донбасса — это личное мнение Давида Арахамии, а сам Арахамия стал оправдываться, что это была не его идея, а ведущего ток-шоу, с которой он просто согласился.