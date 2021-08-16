Як "Автоспецпром" заробляє на обласних центрах екстреної допомоги

Влітку цього року з’явилось одразу кілька публікацій щодо становища на так званому "ринку автомобілів "швидкої допомоги" в Україні. Чому "так званому"? Тому, що ринку "швидких" як такого у нас, як виявилося, не існує — немає конкуренції, немає аукціонів, немає суттєвого зниження цін. Є компанія, яка займає левову частину ринку. Це компанія "Автоспецпром".

ЗМІ здебільшого звертають увагу на закупівлі "швидких" державним підприємством "Медичні закупівлі України" у компанії "Автоспецпром". Але виявляється, що на регіональному рівні ситуація майже ідентична. Там також регулярно закуповуються "швидкі", фігурують суми в десятки і сотні мільйонів гривень, а абсолютну більшість спецтранспорту в області також постачає "Автоспецпром".

Не так сталося, як гадалося

В березні 2020 року Кабмін прийняв Постанову №225, якою в рамках боротьби з COVID-19 дозволив закуповувати товари без торгів, тобто за переговорною процедурою. Без тендерів, але за визначеною процедурою, покупцям необхідно було проаналізувати ринок, ознайомитися з пропозиціями постачальників, визначити найменшу ціну і після цього в короткий термін здійснити закупівлю. Покупців також зобов’язали дотримуватися принципів конкуренції, економії, пропорційності, прозорості та недискримінації учасників ринку.

Але це — на папері. Що ж відбувалося в реальності? Ми проаналізували як проходили закупівлі "швидких" в низці областей України, і виявили певні неприємні закономірності. Згідно Постанови №225, перед проведенням закупівель центри екстреної медицини повинні були спрямувати запити потенційним постачальникам "швидких", вивчити цінові пропозиції і вже тоді ухвалювати рішення. Але цими вимогами знехтували.

Як і на центральному рівні, в регіонах головним постачальником швидких виявився "Автоспецпром". Суми контрактів, які з ним укладають центри екстреної медицини вимірюються в десятках та сотнях мільйонів гривень. Для зручності викладемо інформацію щодо регіональних продажів "Автоспецпрому" в табличному вигляді.

№/п Покупець Предмет закупівлі Кількість Сума Ціна за од. Економія 1 КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради" Усі закупівлі здійснені в один день — 25 січня 2021 року Посилання: тут Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER тип C (4x2) 15 39 945 000 2 663 000 0% Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER тип B (4x4) 15 35 250 000 2 150 000 0% Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER тип B (4x2) 110 215 600 000 1 960 000 0% 2 Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради Посилання: тут Легкові автомобілі (Спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням) 15 29 400 000 1 960 000 0% Легкові автомобілі (Спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням) 42 82 320 000 1 960 000 3 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Посилання: тут Спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням 20 39 200 000 1 960 000 0% Легкові автомобілі ДК 021:2015 — 34110000-1 (Спеціалізований санітарний транспорт екстренної медичної допомоги типу В з обладнанням) 40 78 400 000 1 960 000 0% Легкові автомобілі ДК 021:2015 — 34110000-1 (Спеціалізований санітарний транспорт екстренної медичної допомоги типу С з обладнанням) 8 21 304 000 2 663 000 0% Спеціалізований санітарний транспорт екстренної медичної допомоги типу В з обладнанням 20 39 200 000 1 960 000 0% 4 КНП Львівської обласної ради "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Посилання: тут Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип В) 10 19 600 000 1 960 000 0% Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги типу С з обладнанням) 6 15 978 000 2 663 000 0% Легкові автомобілі (спеціалізоіваний автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип В) 10 19 600 000 1 960 000 0% Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип С) 6 15 978 000 2 663 000 0% Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип В 6 11 760 00 1 960 000 0% Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі Toyota Land Cruiser Prado 150 10 16 000 000 1 600 000 0% Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип В 30 58 800 000 1 960 000 0% 5 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екcтреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" Спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням 20 39 200 000 1 960 000 0% Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER тип B( 4x2) 12 23 520 000 1 960 000 0% Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER тип C ( 4x2) 15 39 945 000 2 663 000 0% 6 КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради" Посилання: тут Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper типу "В") 20 47 000 000 2 350 000 0% Легкові автомобілі (спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER типу "В") 10 19 600 000 1 960 000 0%

Як видно з останньої колонки жодної копійки державних, а насправді — наших з вами коштів, заощаджено не було. Центри екстреної медицини слухняно закуповували "швидкі" по ціні, яку пропонував "Автоспецпром", хоч означена постанова передбачае, що при закупівлях має бути максимальна економія. А економія передбачає зниження ціни, тобто торг.

Це лише деякі із закупівель, в яких єдиним постачальником за спрощеною процедурою став "Автоспецпром".

Під час аналізу цих закупівель ми, на жаль, не виявили документів, які підтверджують, що обласні центри екстреної медицини спрямовували постачальникам офіційні запити. Якщо такі запити були, вони повинні були розміщені на сайті закупівель в розділі про розкриття пропозицій. Наразі така інформація відсутня. Також відсутня інформація з приводу процедури аналізу цінових пропозицій.

Ми спрямували інформаційні запити до кількох обласних центрів екстреної допомоги з проханням надати детальну інформацію як саме закуповувалися "швидкі" за спрощеною процедурою: як відбувався відбір пропозицій; чи є в них відповіді постачальників; чи пропонувались "швидкі" за нижчою ціною, та чому таким постачальникам було відмовлено; на основі чого робився аналіз ринку та у який спосіб оформлювалося рішення про закупівлю. Також нас цікавило чому жоден з центрів екстреної допомоги не запропонував "Автоспецпрому" знизити ціну, адже вона відрізняється від тієї, за яку "Автоспецпром" продавав "швидкі" "Медзакупівлям".

Без бариша голодна душа

А тепер конкретно про ціни, за якими "Автоспецпром" постачає одні і ті самі "швидкі" ДП "Медичні закупівлі" та обласним центрам екстреної допомоги. Виявилося, що різниця більш ніж суттєва. Держпідприємству компанія постачає санітарний транспорт типу С за ціною 1,95 млн грн, а для обласних центрів вона становить 2,66 млн грн. Різниця — більше 700 тис. грн. Така сама ситуація з "швидкими" типу В: ціна для "Медзакупівель" — 1,59 млн грн, а для регіонів — 1,96 млн грн, тобто на 370 тис грн більше. Отже, заява заступника директора "Автоспецпрому" Кирила Коморкіна, що компанія ніби постачає "швидкі" за найнижчими цінами виглядає лукавством.

Лише на згаданих вище закупівлях "Автоспецпром" реалізував 370 "швидких" типу В. І якщо помножити на різницю в ціні з "шкидкими" для "Медзакупівель" (370 тис грн), то лише на цьому компанія заробила майже 137 млн грн!!!

А ось ще один доказ того, що ціни на "швидкі" від "Автоспецпрому" не є найнижчими на ринку. Наприклад ТОВ "АДАМАНТ МОТОРС ЗАПОРІЖЖЯ" в грскорыудні минулого року поставило ДП "Медичні закупівлі" швидкі за ціною 1, 586 млн грн. Це хоч і не на багато, все ж таки менше за цін "Автоспецпрому", і якщо враховувати кількість автомобілів, то заощадити бюджетні кошти можна.

До речі, представники компанії "Автоспецпром" розповідають, що ціна залежить від об’ємів. Але скажіть тоді, чому ціна за одиницю при замовленні 10, 20, або 30 автомобілів — одна й та сама? Чому відсутня кореляція на кількість?

І ще одне важливе питання — центри екстренної допомоги в абсолютній більшості випадків закуповують автомобілі на базі французького Citroen Jumper. Офіційним дилером Citroen є саме "Автоспецпром", отже цілком зрозуміло, чому в таких закупівлях не беруть участь ті, хто виробляє "швидкі" на базі інших автомобілів — Renault, Volkswagen, або Ford. Такі умови можуть свідчити про те, що процедури прописуються під конкретну компанію.

Ну і наостанок. Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав зміни до законодавства, які знову зобов’язують замовника закуповувати "швидкі" за тендерною процедурою на відкритих торгах. Цікаво, за якими цінами центри екстреної допомоги відтепер будуть закуповувати медичний транспорт у компанії "Автоспецпром". Будь яке зниження ціни "Автоспецпромом" — і одразу постає питання до керівників обласних центрів — чому раніше закуповувалося дорожче, адже саме вони мали забезпечити ефективність закупівель та заощаджувати. Сподіваємось таке питання виникне не лише у нас, а й у правоохоронців.