Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает переименовать все населенные пункты Украины, названия которых содержат корни слов русского языка. Как сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона [об обеспечении функционирования украинского языка как государственного] названия населенных пунктов", — сказал Креминь.

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Уполномоченный напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", — отметил он.

По словам Креминя, многие из них ранее имели "прекрасные исторические названия — такие как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь" и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Языковой уполномоченный подчеркнул, что применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение их и порядка применения украинского языка недопустимо.

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"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", — считает он.

Напомним, что в 2019 году был переименован в "Пивденный" порт "Южный", хотя расположенный рядом город по-прежнему носит название Южное.