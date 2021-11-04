Политика 1 час назад

Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

По его мнению, переименование Северодонецка, Первомайска и Южноукраинска поспособствует объединению украинского общества

Тарас Креминь. Фото: Facebook-страница языкового уполномоченного Тарас Креминь. Фото: Facebook-страница языкового уполномоченного
Тарас Креминь. Фото: Facebook-страница языкового уполномоченного

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает переименовать все населенные пункты Украины, названия которых содержат корни слов русского языка. Как сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона [об обеспечении функционирования украинского языка как государственного] названия населенных пунктов", — сказал Креминь.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Уполномоченный напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

Читайте также:
Аэропорт "Днепропетровск" переименовали

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", — отметил он.

По словам Креминя, многие из них ранее имели "прекрасные исторические названия — такие как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь" и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Языковой уполномоченный подчеркнул, что применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение их и порядка применения украинского языка недопустимо.

Читайте также:
В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой

"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", — считает он.

Напомним, что в 2019 году был переименован в "Пивденный" порт "Южный", хотя расположенный рядом город по-прежнему носит название Южное.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин упростил помощь беременным и переселенцам с помощью "Дії"
Кабмин упростил помощь беременным и переселенцам с помощью "Дії"
Рада уволила главу Минстратегпрома Уруского
Рада уволила главу Минстратегпрома Уруского
Верховная Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны
Верховная Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

  2. Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

  3. Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

  4. Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

  5. Новый городской автобус ЗАЗ может составить конкуренцию импортируемым из Беларуси МАЗам

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...