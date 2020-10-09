Общество 1 час назад

К концу 2021 года крайне бедных людей в мире станет на 150 млн больше — ВБ

В 2020 году количество крайне бедных людей в мире достигнет более 9% населения планеты

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 млн человек, а к концу 2021 года ожидается их увеличение еще на 50 млн.

Об этом следует из прогноза Всемирного банка (ВБ).

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В частности, крайне бедными считаются люди, которые живут менее чем на $1,9 в день.

По данным экспертов, в 2020 году их количество достигнет 9,1 — 9,4% населения мира. При этом, если бы не пандемия COVID-19, то этот уровень не превышал бы 7,9%.

"Чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии COVID-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", — заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

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Указано, что около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности на фоне коронакризиса, будут из стран со средним доходом.

Как сообщалось, в Украине также вырастет уровень бедности из-за экономического кризиса. Этот показатель увеличится в текущем году до 2,3%.

Ранее стало известно, что более четверти всего населения Украины на данный момент находится за чертой бедности.

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