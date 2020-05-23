К смягчению карантина не готовы 6 областей Украины — Офис президента

Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку не отвечают критериям по показателям заболеваемости коронавирусом, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Указано, что детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу, 23 мая, на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"В других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к этому, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятиях с участием не более одного человека на 10 квадратных метрах площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

"Все это — при условии соблюдения мер безопасности", — указали в Офисе президента.

Согласно данным, обнародованным на сайте Минздрава, 23 мая Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю 3 (охват тестированием не ниже уровня инцидентности, то есть среднее количество тестирований методами ПЛР и иммуноферментного анализа на протяжении 7 дней должно составлять более 12 на 100 тысяч населения).

В Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях превышен показатель 1 (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, который должен быть меньше 12).

Черновицкая область также не соответствует показателю 2 (загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с Covid-19, должна составлять не менее 50%).

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.