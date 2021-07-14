Политика 40 минут назад

Кабмин назначил Самофалова главой НСЗУ на время проведения повторного конкурса

До этого он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ

Временный глава НСЗУ Дмитрий Самофалов. Фото: страница Самофалова в Facebook Временный глава НСЗУ Дмитрий Самофалов. Фото: страница Самофалова в Facebook
Временный глава НСЗУ Дмитрий Самофалов. Фото: страница Самофалова в Facebook

Правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Им стал Дмитрий Самофалов, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

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В частности, Самофалов будет в должности до завершения конкурса на председателя и заместителей НСЗУ.

"Правительство возложило временное исполнение обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины на Дмитрия Самофалова. Ранее он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ", — заявил Ляшко.

Как известно, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнения Олега Петренко.

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В мае 2020 года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.

В августе 2020 года Кабмин назначил временным исполнителем обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского.

В мае 2021 года Виктор Ляшко вновь объявил конкурс на главу НСЗУ. Однако уже в начале июля обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс, так как не смог определиться с победителем первого конкурса.

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