Политика и экономика 4 часа назад

Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год: падение ВВП на 3,9%, инфляция 8,7%

Во втором полугодии курс доллара ожидается на уровне 30,5 грн/$

Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год: падение ВВП на 3,9%, инфляция 8,7% Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год: падение ВВП на 3,9%, инфляция 8,7%
Фото: epravda.com.ua

Кабинет министров Украины пересмотрел макроэкономический прогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и распростарнения пандемии коронавируса COVID-19.

Таким образом, инфляция ускорится с 5,5% до 8,7%, среднегодовой курс гривни — с 27 грн/$ до 29,5 грн/$, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно прогнозу, ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

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"В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин — высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами", — заверили в правительстве.

В свою очередь среднегодовой курс гривни теперь прогнозируется на уровне 29,5 грн/$ (по сравнению с 27 грн/$, прогнозируемыми в октябре 2019 года).

"Рост цен на потребительском рынке только временно ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5%", — говорится в сообщении.

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В то же время народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в Facebook, что дефицит бюджета увеличен с 2,1% ВВП до 6% ВВП, и этот показатель согласован с МВФ. Депутат также написала, что во втором полугодии курс доллара ожидается на уровне 30,5 грн/$. При этом негативное сальдо торгового баланса улучшено до 9,29 млрд грн с 14,88 млрд грн.

Как информировали в Кабмине, уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы при пересмотре Государственного бюджета на 2020 год.

Ранее стало известно, как Кабинет министров Украины предлагает изменить государственный бюджет Украины на 2020 год в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. Например, финансирование Верховной Рады в части развития предлагается сократить на 32,2 млн грн с 33,45 млн грн до 1,25 млн грн. Фонд заработной платы и деньги на оплату коммунальных услуг чиновники предлагают не трогать.

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