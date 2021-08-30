Кабмин утвердил порядок подавления Нацгвардией массовых беспорядков

Кабмин утвердил порядок организации деятельности и взаимодействия Национальной гвардии с органами власти по прекращению массовых беспорядков. Об этом говорится в постановлении №894 от 20 августа.

Предусмотрено, что порядок будет действовать в мирное время, кроме периода чрезвычайного положения. Основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, согласно документу, является Нацгвардия.

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Другими субъектами по прекращению массовых беспорядков определены Нацполиция, Госпогранслужба, Служба безопасности Украины, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, местные госадминистрации и органы местного самоуправления.

Предусмотрено, что при наличии информации о возможных нарушениях общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, а также в случае совершения их участниками противоправных действий, угрожающих общественной безопасности, по письменному решению руководителя регионального главка полиции будет создаваться оперативный штаб. Этот же руководитель такой штаб и возглавит.

В его состав будут входить представители ГСЧС, Военной службы правопорядка, областной и районной администрации, глава местной общины с возможным привлечением при необходимости представителей Госпогранслужбы и СБУ, а также Управления госохраны.

Начальник штаба сможет объявлять проведение Нацгвардией спецоперации по пресечению массовых беспорядков на основании анализа оперативной обстановки и информации об открытых уголовных производствах по статье 294 Уголовного кодекса. Руководить такой операцией будет глава или замглавы соответствующего территориального объединения Нацгвардии, входящий в оперативный штаб.

В случае бунта среди военнослужащих Вооруженных сил в местах дислокации, в военных учебных заведениях или в военных городках подавлять беспорядки будет Военная служба правопорядка.

Местные власти при этом смогут создавать резервы из числа представителей общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы и координировать их совместную работу с полицией. Также на местные власти возложена уборка дорог от последствий беспорядков.

"Специальная операция по пресечению массовых беспорядков считается завершенной, если прекращено уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 294 УК, и устранены угрозы общественной безопасности в районе массовых беспорядков", — указывается в документе.

Решение о завершении операции принимается главой оперативного штаба на основании доклада руководителя операции, после чего штаб распускается.

Напомним, что 14 августа в центре Киева, в том числе на улице Банковой, прошла акция "Национального корпуса", закончившаяся столкновениями с силовиками с применением дымовых шашек и слезоточивого газа.