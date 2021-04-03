Кабмин уволил Кириченко из набсовета Ощадбанка

Кабинет министров Украины своим распоряжением №268-р от 1 апреля прекратил полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Тараса Кириченко.

Об этом сообщает Finclub.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" Кириченко Тараса Алексеевича", — говорится в решении правительства.

Сам Кириченко уже также прокомментировал свое увольнение в соцсети.

"Спасибо всем-всем, с кем работал ради развития Ощадбанка: коллегам из Минфина, КМУ, НБУ, ОП, Наблюдательного Совета, Правления банка и всему большому коллективу Ощадбанка, всем партнерам и друзьям", — написал он в Facebook.

Как известно, экс-глава Правэкс Банка Тарас Кириченко 4 декабря 2019 года вошел в наблюдательный совет Ощадбанка как представитель правительства.

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Национальный банк Украины согласовал его кандидатуру 16 марта 2020 года.

Кириченко является сопредседателем банковского финансового комитета Американской торговой палаты, заместителем председателя Совета НАБУ, членом Совета общественной организации "ЕйСиАй — Украина", членом Совета ОО "Калифорния в Украине".

С 2013 по 2019 год Кириченко занимал должность председателя правления Правэкс Банка.

Ранее Наблюдательный совет государственного Ощадбанка уволил Антона Тютюна с должности заместителя главы правления финучреждения в связи с окончанием срока трудового контракта.