  • Главная
  • Политика и экономика
30 минут назад

Кабмин уволил Кириченко из набсовета Ощадбанка

Тарас Кириченко больше не является членом наблюдательного совета этого госбанка

Тарас Кириченко. Фото: facebook.com/taras.kyrychenko Тарас Кириченко. Фото: facebook.com/taras.kyrychenko
Тарас Кириченко. Фото: facebook.com/taras.kyrychenko

Кабинет министров Украины своим распоряжением №268-р от 1 апреля прекратил полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Тараса Кириченко.

Об этом сообщает Finclub.

Кратко и по делу в Telegram

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" Кириченко Тараса Алексеевича", — говорится в решении правительства.

Сам Кириченко уже также прокомментировал свое увольнение в соцсети.

"Спасибо всем-всем, с кем работал ради развития Ощадбанка: коллегам из Минфина, КМУ, НБУ, ОП, Наблюдательного Совета, Правления банка и всему большому коллективу Ощадбанка, всем партнерам и друзьям", — написал он в Facebook.

Как известно, экс-глава Правэкс Банка Тарас Кириченко 4 декабря 2019 года вошел в наблюдательный совет Ощадбанка как представитель правительства.

Читайте также:
Ощадбанк получил нового руководителя

Национальный банк Украины согласовал его кандидатуру 16 марта 2020 года.

Кириченко является сопредседателем банковского финансового комитета Американской торговой палаты, заместителем председателя Совета НАБУ, членом Совета общественной организации "ЕйСиАй — Украина", членом Совета ОО "Калифорния в Украине".

С 2013 по 2019 год Кириченко занимал должность председателя правления Правэкс Банка.

Ранее Наблюдательный совет государственного Ощадбанка уволил Антона Тютюна с должности заместителя главы правления финучреждения в связи с окончанием срока трудового контракта.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Выборы в округе №87: ЦИК сменил председателя и еще трех членов ОИК
Выборы в округе №87: ЦИК сменил председателя и еще трех членов ОИК
Политолог: Ермак требует от местных властей и Кабмина ускориться с помощью бизнесу
Политолог: Ермак требует от местных властей и Кабмина ускориться с помощью бизнесу
В Мининфраструктуры объяснили увольнение главы "Укрзализныци"
В Мининфраструктуры объяснили увольнение главы "Укрзализныци"
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Террористы атаковали базу ООН в Мали, есть убитые и раненые

  2. СНБО решил ввести санкции против ТОП-10 контрабандистов (ВИДЕО)

  3. "Это был заказ на государственном уровне": "Дизель Шоу" о продаже контента российскому ТВ

  4. МАУ лишат права летать из Львова в Баку и отдадут маршрут SkyUp

  5. Житель Первомайска построил во дворе 40-метровую вышку и раздавал интернет за деньги

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...