Общество 1 час назад

Кабмин выделил еще 2 млрд грн на доплаты полицейским, занятым в борьбе с Covid-19

Таким образом, сумма на указанные доплаты выросла почти вдвое

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров выделил 1,979 млрд грн на доплаты полицейским, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания Covid-19. Об этом говорится в постановлении правительства №966 от 13 октября.

Таким образом, сумма на указанные доплаты выросла почти вдвое, составив 4 228,9 млн грн. Общая сумма доплат сотрудникам силовых ведомств из фонда борьбы с Covid-19 составила 4 680,2 млн грн.

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Напомним, 10 июня правительство выделило 2,7 млрд грн на доплаты силовикам, занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам. Основную сумму — 2,249 млн грн — получила Нацполиция.

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Кроме того, аппарату МВД выделили 171,1 млн грн, Нацгвардии — 125,1 млн, администрации Государственной пограничной службы — 103,8 млн, для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — 51,3 млн грн.

При этом сообщалось, что министр Арсен Аваков тогда просил для структур МВД даже меньшую сумму — 2,5 млрд грн.

В начале октября стало известно, что на конец августа из этих выделенных средств было потрачено 99,4%, и МВД снова обратилось в Кабмин за выделением доплат — в сумме 1,9 млрд грн.

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