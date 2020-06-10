Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 2,7 млрд грн

Кабинет министров Украины выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам подотчетных ведомств, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду: правительство выделило из Фонда борьбы с коронавирусом 2 млрд 701 млн 125,3 тысяч грн.

В частности, для аппарата МВД выделено 171 081,6 тысячу грн, для Нацгвардии — 125 млн 105,5 тысяч грн, для Администрации Государственной пограничной службы — 103 млн 774,7 тысяч грн, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 51 млн 302,5 тысяч грн, и для Нацполиции — 2 249 861 тысяч грн.

Напомним, 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) — 1,5 года, EFF (предварительные условия) — 3 года. При этом объем кредитования якобы не изменится.