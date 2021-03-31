Кандидат на должность главы ГНС Кучеренко рассказал о приоритетах реформирования Налоговой

Претендент на должность главы Государственной налоговой службы Александр Кучеренко в интервью РБК-Украина рассказал о своем видении налоговой реформы в Украине. По мнению Кучеренко, основной целью реформы должно стать стимулирование развития предпринимательства.

"Она (стратегия реформы — ред.) состоит в изменении цели работы и миссии ГНС. Вместо "собрать побольше налогов" — стимулировать развитие предпринимательства. На мой взгляд, увеличение базы налогообложения намного более выигрышная стратегия, чем увеличение ставок и налогового давления на предпринимателей. Поэтому нужно сокращение ставок налогов и времени на их администрирование.

В основе концепции, которую предлагаю я и команда Совета институциональных реформ, лежит вполне конкретная задача — Украина должна победить в конкурентной битве за капитал, которая сейчас развернулась в мире. В том числе и за капитал наших собственных граждан. А сделать это можно, только создав конкурентоспособную налоговую систему. Но не превратившись при этом в налоговую гавань", — отмечает Кучеренко.

По мнению Кучеренко, размер ставок ключевых налогов в Украине следует снизить, а налог на прибыль заменить налогом на выведенный капитал.

"В нашей концепции предусмотрено постепенное сокращение НДС до 15%, налога на доходы физических лиц — до 12%. Обязательно нужно ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Разговоры об этом ведутся давно, к сожалению, есть сильное противодействие со стороны крупного бизнеса. Ставками налогов необходимо стимулировать создание добавленной стоимости, а не сырья, как это делается сейчас на примере сельхозпроизводителей.

Проанализировав обороты частных предпринимателей, я также буду настаивать на том, чтобы убрать и отчётность, и налоги для ФЛП оборотом менее 400 тыс. грн. в год", — заявил Кучеренко.

Отметим, в Украине продолжается конкурс на занятие должности главы ГНС. На данный момент проходит этап тестирования кандидатов. На должность главного налоговика претендуют 9 человек, среди которых действующий глава ГНС Алексей Любченко.