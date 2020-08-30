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Карантин по COVID-19: Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон

Украина находится на 58 месте в списке стран по заболеваемости коронавирусом — в "зеленой" зоне

Пандемия Covid-19. Фото: flickr.com Пандемия Covid-19. Фото: flickr.com
Пандемия Covid-19. Фото: flickr.com

Министерство здравоохранения Украины 30 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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В частности, в список стран "зеленой" зоны входят 136 стран, а именно — Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия, Египет и другие.

В "красном" списке остается 57 стран, в том числе США, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Тем временем Украина находится на 58 месте в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. Это — "зеленая" зона.

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Как сообщалось, в Украине на 9:00 воскресенья, 30 августа, было зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более чем 2 тысячи.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины на внеочередном заседании досрочно ввел запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Известно, что временные ограничения на въезд иностранцев в Украину вводятся для предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой коронавирусной инфекции СОVID-19.

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