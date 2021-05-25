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Карантин в Украине: все области страны находятся в "желтой" зоне

Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны карантина

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

Последнюю, Донецкую область, вывели из "оранжевой" в "желтую" зону карантина по коронавирусу.

Теперь вся Украина находится в "желтой" зоне, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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Так, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.

При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

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Вся Украина может стать "зеленой", если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ составит менее 50% эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования — менее 5%. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

Также сообщалось, что в Верховной Раде обратятся к премьеру с просьбой пересмотреть карантинные мероприятия в "желтых" зонах.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 мая 2021 года было зафиксировано 2608 новых случаев заболеваний COVID-19. Причем наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в городе Киев, Львовской  и Запорожской областях.

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