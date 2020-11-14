Карантин выходного дня необходим — эпидемиолог

Карантин выходного дня кардинально не улучшит ситуацию, негативно повлияет на экономику, однако с медицинской точки зрения сейчас необходимы любые ограничительные меры.

Такое мнение в программе "5 вопросов на злобу дня" на телеканале "ДОМ" высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Во время эфира она также рассказала, в каких местах существует наиболее высокий риск заразиться коронавирусом.

"Это растянет по времени ежедневный прирост случаев заболевания COVID-19, поскольку в первую очередь уменьшится число контактов. И это еще важно, когда у нас заканчиваются кровати в больницах", — заявила Мухарская.

По ее словам, самыми опасными местами с точки зрения распространения коронавируса являются места, где собирается большое количество людей, небольшие помещения, где нет проветривания, а также общественный транспорт, куда набивается много людей.

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В то же время, она считает, что минусовая температура на улице не снизит заболеваемости, так как на коронавирус холод не влияет. Наоборот, говорит врач, когда на улице холодно, люди меньше гулять и реже проветривать помещения. На вирус частично влияет ультрафиолетовое излучение, а также подавляет распространение вируса сухой воздух.

"Ежедневно поступают новые больные, увеличивается количество тяжелых случаев, кровати заполняются, мы идем к такой ситуации, которая может наступить коллапс в медицине. Чтобы не наступила такая ситуация, как в Италии, когда врачи решают, кого лечить, а кого нет, нужно соблюдать правил. Какие бы строгие ограничения не вводили — они не будут действовать, если их не выполнять", — подчеркнула эпидемиолог.

Напомним, по состоянию на 14 ноября, в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

В течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности 388 детей и 555 медиков.