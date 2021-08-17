Каждый восьмой не поддержал бы сейчас на референдуме независимость Украины — опрос

За независимость Украины через 30 лет после ее провозглашения готовы проголосовать почти 83% среди тех, кто определился и пошел бы на референдум.

Это следует из опроса Центра "Социальный мониторинг", проведенного со 2 по 11 августа 2021 года, передает УНИАН.

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В частности, председатель правления Центра Ольга Балакирева на брифинге отметила, что среди всех опрошенных на вопрос "Если бы референдум о провозглашении государственной независимости проводился сегодня, то как бы вы проголосовали с учетом того, какая ситуация сложилась сегодня, через 30 лет независимости?":

- 69,4% поддержали бы;

- 12,7% не поддержали бы;

- 10,7% колеблются;

- 7,2% не принимали бы участия в референдуме.

В то же время среди тех, кто определился и готов идти на референдум, 82,7% ответили, что поддержали бы независимость.

Балакирева напомнила, что в декабре 1991 года за независимость проголосовали 90,32%.

По ее словам, можно говорить, что сегодня достаточно высокий показатель поддержки независимости Украины.

На Западе страны за независимость готовы проголосовать 88,6%, в Центре — 75%, на Востоке — 56,6%, на Донбассе — 44,9%, на Юге — 52,9%.

При этом больше всего сторонников независимости среди молодежи до 29 лет (79,2%), а меньше всего среди людей старше 70 лет (58,6%).

Среди людей в возрасте 30-39 лет за независимость готовы голосовать 70,9%, 40-49 лет — 69,5%, в возрасте 50-59 лет — 67,4%, а в возрасте 60-69 лет — 63,7%

Известно, что в ходе социологического исследования было опрошено 3012 респондентов. Метод — личное интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение — 1,1-1,9%.

Ранее Центральная избирательная комиссия прекратила все 5 инициатив всеукраинского референдума, в ходе которых планировалось организовать сбор подписей избирателей для вынесения ряда вопросов на народное голосование.