Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для фрилансеров

Столица Украины город Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для работы удаленных сотрудников, сообщает objectiv.tv.

Исследование проводили в британской компании Carphone Warehouse. Города оценивались по 10 параметрам:

– скорость интернета и его качество.

– средняя зарплата.

– уровень занятости.

– стоимость аренды жилья и его выбор.

– наличие интересных возможностей для досуга.

– качество и доступность медицины.

– транспорт и инфраструктура.

– наличие локаций для работы.

– общее качество жизни.

В первую пятерку вошли американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.

Как отмечает издание, среди интересных открытий — город Медельин в Колумбии, город Чангу на Бали и Дели. Киев занял 25 место, и это единственный украинский город, который попал в ТОП-30.

За украинской столицей следуют Афины, Манила (Филиппины), египетский Каир, Найроби (Кения) и Дакка (Бангладеш).

Напомним, пять украинских городов — Львов, Харьков, Киев, Днепр и Одесса — попали в рейтинг городов Европы, которые наиболее благоприятны для ведения бизнеса, войдя в категорию "Экономический потенциал".