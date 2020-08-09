Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для фрилансеров

Столица Украины город Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для работы удаленных сотрудников, сообщает objectiv.tv.
Исследование проводили в британской компании Carphone Warehouse. Города оценивались по 10 параметрам:
– скорость интернета и его качество.
– средняя зарплата.
– уровень занятости.
– стоимость аренды жилья и его выбор.
– наличие интересных возможностей для досуга.
– качество и доступность медицины.
– транспорт и инфраструктура.
– наличие локаций для работы.
– общее качество жизни.
В первую пятерку вошли американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.
Как отмечает издание, среди интересных открытий — город Медельин в Колумбии, город Чангу на Бали и Дели. Киев занял 25 место, и это единственный украинский город, который попал в ТОП-30.
За украинской столицей следуют Афины, Манила (Филиппины), египетский Каир, Найроби (Кения) и Дакка (Бангладеш).
Напомним, пять украинских городов — Львов, Харьков, Киев, Днепр и Одесса — попали в рейтинг городов Европы, которые наиболее благоприятны для ведения бизнеса, войдя в категорию "Экономический потенциал".