Киевлянку поймали на поставке в Донецк метадона в гипсовых скульптурах (ФОТО)

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области разоблачило жительницу Киева в организации перевозки в оккупированный Донецк через территорию России партии метадона.

Как говорится в сообщении ведомства, к противоправной деятельности безработная киевлянка привлекла партнершу из Донецка.

По данным следствия, злоумышленники прятали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах, а потом переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавались через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

Из России "товар" через неподконтрольный участок границы попадал в Донецк, где его фасовали и продавали. Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по две-три партии наркотиков, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.

В рамках уголовного производства организатор канала задержана, ей сообщено о подозрении по части 2 статьи 305 (контрабанда наркотиков) и части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных.

Отметим также, что в августе СБУ ликвидировала в Украине два международных канала поставки наркотиков под видом лекарств и косметики.