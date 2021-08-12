Происшествия 30 минут назад

СБУ ликвидировала в Украине два международных канала наркотрафика (ФОТО)

Наркотики ввозились в Украину под видом лекарственных средств и косметической продукции

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала два международных канала контрабандной переправки в Украину наркотиков и прекурсоров.

Как сообщает пресс-центр СБУ, наркодельцы ввозили оптовые партии "товара" под видом лекарственных средств и косметической продукции, а их среднемесячная прибыль составляла десятки тысяч долларов.

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Так, по данным СБУ, на территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров. Они пытались провезти в Украину партию псевдоэфедрина — прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров.

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Выяснилось, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

В ходе оперативно-следственных действий сотрудники СБУ установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщении ему и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо этого, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в Украину. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из Северной Америки под видом косметической продукции.

Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи. Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки".

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 2 статьи 305 ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств") Уголовного кодекса Украины, ему сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в январе этого года Служба безопасности Украины накрыла в Днепропетровской области деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков

Незадолго до этого агентам СБУ удалось предотвратить контрабанду в Евросоюз крупной партии героина из Турции.

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