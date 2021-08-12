СБУ ликвидировала в Украине два международных канала наркотрафика (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала два международных канала контрабандной переправки в Украину наркотиков и прекурсоров.

Как сообщает пресс-центр СБУ, наркодельцы ввозили оптовые партии "товара" под видом лекарственных средств и косметической продукции, а их среднемесячная прибыль составляла десятки тысяч долларов.

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Так, по данным СБУ, на территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров. Они пытались провезти в Украину партию псевдоэфедрина — прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров.

Выяснилось, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

В ходе оперативно-следственных действий сотрудники СБУ установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщении ему и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо этого, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в Украину. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из Северной Америки под видом косметической продукции.

Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи. Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки".

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 2 статьи 305 ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств") Уголовного кодекса Украины, ему сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в январе этого года Служба безопасности Украины накрыла в Днепропетровской области деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков.

Незадолго до этого агентам СБУ удалось предотвратить контрабанду в Евросоюз крупной партии героина из Турции.

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